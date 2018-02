Kosovo: governo in parte deluso da strategia allargamento Ue Trattamento 'asimmetrico' senza risposta su futuro europeo

(ANSAmed) - PRISTINA, 7 GEN - Il governo di Pristina si e' mostrato in parte deluso per il trattamento riservato al Kosovo dalla strategia di allargamento Ue ai Balcani occidentali presentata ieri dalla commissione europea a Strasburgo. In un comunicato, il governo parla di trattamento 'asimmetrico', senza una precisa risposta sul futuro europeo del Kosovo. Sottolineando l'impegno con cui il nuovo governo di Pristina persegue le priorita' indicate nell'agenda europea e i "notevoli progressi" compiuti nell'attuazione dei criteri previsti dall'Accordo di stabilizzazione e associazione (Asa), nel comunicato di afferma che "il governo si aspettava che tali progressi sarebbero stati sufficienti a indicare il cammino del Kosovo per ottenere lo status di Paese candidato, come e' avvenuto con tutti gli altri Paesi della regione". Anche per il presidente del parlamento Kadri Veselj, il Kosovo merita piu' credito in vista dell'integrazione euro-atlantico. In ogni caso, ha osservato Veselj, "la nostra prospettiva europea e' inarrestabile. Il Kosovo continuera' il suo percorso di sviluppo e integrazione euro-atlantica, adempiendo a tutti I suoi obblighi". Per il capo della delegazione Ue a Pristina Natalja Apostolova tuttavia, "non vi e' alcuna distinzione tra il Kosovo e gli altri Paesi della regione". "La prospettiva e' la stessa: le condizioni da soddisfare sono le stesse, l'appoggio dato dalla Ue a tutti e' lo stesso", ha detto Apostolova secondo cui il processo di allargamento si basa sui meriti. "Non vi e' automatismo" e I tempi del processo di integrazione dipendono dai singoli Paesi e dalla sua capacita' di attuare quanto concordato. Apostolova ha quindi ribadito che la Ue non accettera' nuovi paesi membri che non abbiano prima risolto problemi interni e dispute bilaterali con altri stati vicini.(ANSAmed).