Migranti: Israele, raduno contro espulsioni in Ruanda Picchetti di solidarietà anche a Berlino, Ginevra e Londra

(ANSAmed) - TEL AVIV, 7 FEB - Cresce in Israele la protesta dei migranti eritrei e sudanesi contro l'imminente espulsione verso un 'Paese terzo', che, secondo la stampa, è il Ruanda.



Migliaia di loro hanno partecipato a una manifestazione presso l'ambasciata del Ruanda a Herzlya, a nord di Tel Aviv. In parallelo picchetti di solidarietà sono stati organizzati di fronte alle ambasciate del Ruanda in diversi Paesi, fra cui Germania, Svizzera e Gran Bretagna. "La nostra espulsione in Ruanda equivale a una condanna a morte", era scritto su alcuni cartelli.



Alcuni dimostranti si erano dipinti il volto di bianco: "Adesso che siamo bianchi anche noi - hanno scritto su cartelli - ci espellerete ancora nel Ruanda?".



Fra gli oratori dell'evento spiccava Reuven Abergil, un leader del movimento israeliano delle Pantere Nere attivo negli anni Settanta.



All'inizio del mese Israele ha iniziato a consegnare i primi fogli di via a migranti eritrei scapoli. Ora rischiano l'espulsione la metà dei 40 mila migranti che vivono in Israele.



Secondo un sondaggio il 66% degli israeliani è favorevole alle espulsioni ordinate dal governo. (ANSAmed).