Papa: tratta piaga vergognosa, trafficanti si convertano "Unire sforzi per prevenirla, proteggere e assistere le vittime"

(ANSAmed) - CITTA' DEL VATICANO, 7 FEB - "Invito tutti, cittadini e istituzioni, a unire le forze per prevenire la tratta e garantire protezione e assistenza alle vittime.



Preghiamo affinché il Signore converta il cuore dei trafficanti e dia la speranza di riacquistare la libertà a quanti soffrono per questa piaga vergognosa". Lo ha detto papa Francesco al termine dell'udienza generale, ricordando che "domani, 8 febbraio, memoria liturgica di Santa Giuseppina Bakhita, ricorre la Giornata Mondiale di Preghiera e Riflessione contro la Tratta". "Brutta parola, questa, trafficanti di persone", ha detto il Papa 'a braccio'.



"Il tema di quest'anno - ha sottolineato il Pontefice - è 'Migrazione senza tratta. Sì alla libertà! No alla tratta!'".



"Avendo poche possibilità di canali regolari, molti migranti decidono di avventurarsi per altre vie, dove spesso li attendono abusi di ogni genere, sfruttamento e riduzione in schiavitù - ha sottolineato -. Le organizzazioni criminali, dedite alla tratta di persone, usano queste rotte migratorie per nascondere le proprie vittime tra i migranti e i profughi". (ANSAmed).