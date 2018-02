Hahn, unificazione Europa sarà completa solo con Balcani

BELGRADO - L'unificazione dell'Europa, cominciata nel 1989, potra' essere completa solo dopo l'adesione dei Paesi dei Balcani occidentali, in un processo che vede al centro lo stato di diritto, base e fondamento della Ue, e che presuppone la soluzione di tutte le dispute bilaterali ancora aperte nella regione. Lo ha detto oggi a Belgrado il commissario Ue all'allargamento Johannes Hahn. Intervenendo a una conferenza sulla prospettiva europea dei Balcani occidentali, Hahn ha sottolineato che l'Unione europea e' un progetto di pace, stabilita' e prosperita' che potra' essere realizzato pienamente solo con il coinvolgimento dei Balcani occidentali' "L'adesione alla Ue dei Paesi dei Balcani occidentali non e' solo l'obiettivo dei singoli stati della regione ma anche della stessa Unione.

Con questa strategia (annunciate martedi' a Strasburgo, ndr) abbiamo dato alla Serbia e agli altri Paesi della regione una prospettiva temporale indicativa per l'adesione - ha detto il commissario austriaco. La Serbia ha ora la prospettiva di poter aderire nel 2025. Se il Paese fara' tutto quanto previsto, se adempira' alle condizioni e ai criteri richiesti sara' potenzialmente pronto per quella data". Una data tuttavia, ha aggiunto, che non e' scolpita nella pietra e che non presuppone alcun assegno in bianco, ma che e' legata strettamente alla necessita' di attuare le riforme necessarie.



Ed' e' al tempo stesso nell'interesse della Serbia, ha osservato Hahn, che la regione resti stabile e pacifica nel suo cammino verso la Ue. "Sono certo che la Serbia, quale Paese piu' grande e piu' importante della regione, dara' l'esempio agli altri, offrendo un un forte impulso a tutti i Balcani occidentali". E' inoltre importante, ha aggiunto Hahn, che la Serbia, come gli altri Paesi della regione, faccia i conti e si confronti col suo passato. "E' necessario risolvere tutti i conflitti bilaterali ancora aperti, cosa questa importante per la Ue ma anche per i singoli Paesi che aspirano all'adesione".