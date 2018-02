Balcani: Ue, Juncker da 25 febbraio in giro regione Prima tappa in Macedonia. In marzo anche Mogherini

(ANSAmed) - SKOPJE, 8 FEB - Il presidente della commissione Ue Jean-Claude Juncker comincera' il suo previsto giro nei Balcani il 25 febbraio prossimo a Skopje. Lo ha detto oggi il vicepremier macedone responsabile delle questioni europee Bujar Osmani. Come riferiscono i media locali, si trattera' della prima visita di Juncker in Macedonia dove in marzo, ugualmente nell'ambito di un giro nella regione, si rechera' anche l'Alto rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza Federica Mogherini. Juncker, stando ai media, oltre alla Macedonia visitera' Serbia, Montenegro, Kosovo, Bosnia-Erzegovina e Albania. Concludera' la sua missione balcanica in Bulgaria, Paese che detiene la presidenza di turno semestrale dell'Unione europea. (ANSAmed)

