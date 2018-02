Serbia: Hahn, accordo con Pristina non e' si' a indipendenza Commissario Ue, prospettiva europea anche per il Kosovo

(ANSAmed) - BELGRADO, 8 FEB - L'accordo legalmente vincolante sulla normalizzazione dei rapporti con Pristina che la Serbia dovra' definire prima dell'eventuale adesione alla Ue non presuppone il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo. Lo ha detto oggi a Belgrado il commissario Ue all'allargamento Johannes Hahn, secondo il quale Bruxelles non ha alcuna soluzione pronta ma tutto dipende dall'esito del dialogo in corso tra Belgrado e Pristina. Per tale accordo, ha osservato Hahn intervenendo oggi a una conferenza sulla prospettiva europea della regione, non esiste il termine tassativo del 2019 per la sua firma, come evocato nei giorni scorsi da taluni media. L'importante e' che il documento venga formalizzato prima dell'adesione alla Ue. "Non voglio pregiudicare l'esito del dialogo tra Belgrado e Pristina. Il negoziato deve portare a una decisione che consenta la firma dell'accordo legalmente vincolante. Le possibilita' di soluzione del problema sono tante, e ora e' prematuro parlarne", ha affermato il commissario austriaco. Hahn ha sottolineato al tempo stesso che la strategia Ue per i Balcani occidentali annunciata martedi' a Strasburgo offre una prospettiva europea anche al Kosovo. "Credo che a Pristina dovrebbero vedere in cio' una motivazione per lavorare a favore dell'accordo con Belgrado. Finora da Pristina in tanti hanno sempre detto che il dialogo favorisce soltanto gli interessi serbi. Ora con tale strategia e' evidente che progressi nel dialogo sono nell'interesse anche del Kosovo". (ANSAmed)