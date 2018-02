Siria: Erdogan, 'escluso qualsiasi contatto con Assad' Dopo appello opposizione, 'di che si parla con un assassino?'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 8 FEB - Recep Tayyip Erdogan esclude ogni possibile contatto con Bashar al Assad. Sollecitato dal leader del principale partito di opposizione, il socialdemocratico Chp,ad aprire un canale di dialogo con Damasco per cercare di risolvere il conflitto siriano, il presidente turco ha replicato oggi, chiudendo la porta a questa ipotesi. "Di cosa possiamo parlare con un assassino che ha ucciso 1 milione di suoi cittadini? - ha detto Erdogan in un discorso ad Ankara - Finora non abbiamo camminato con quelli che seguivano questa strada con il permesso delle organizzazioni terroristiche, e non lo faremo nel futuro". (ANSAmed).