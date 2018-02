ANSAmed - Agenda settimanale dal 12 al 18 febbraio

(ANSAmed) - ROMA, 9 FEB - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 12 al 18 febbraio: LUNEDÌ 12 FEBBRAIO ZAGABRIA - Visita del presidente serbo, Aleksandar Vucic.



SOCHI - Incontro tra il presidente palestinese, Abu Mazen, e il collega russo, Vladimir Putin.



MILANO - Borsa internazionale del turismo con la partecipazione della Turchia (fino al 13).



MARTEDÌ 13 FEBBRAIO MARRAKECH - Al via la terza edizione di 'Photovoltaica', dedicato alle energie alternative (anche domani).



KUWAIT CITY - Incontro ministeriale della Global Coalition contro l'Isis con l'Alto rappresentante per la Politica estera, Federica Mogherini (anche il 14).



TEL AVIV - Udienza del processo contro Ahed Tamimi, la 17/enne 'pasionaria palestinese' accusata di 'istigazione' e di aver colpito ripetutamente due soldati israeliani.



BEIRUT - Anniversario della morte del comandante Hezbollah Imad Moughnivah.



MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO BRUXELLES - Ue, il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker riceve il premier croato, Andrej Plenković.



BEIRUT - Anniversario dell'assassinio del primo ministro libanese Rafik al-Hariri.



GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO BELGRADO - Celebrazioni per la Festa della Repubblica.



BRUXELLES - Ue, consiglio dei ministri dell'Istruzione, della gioventù, della cultura e dello sport.



VENERDÌ 16 FEBBRAIO ROMA - Aula magna dell'Università Valdese, ore 18. Concerto per la Palestina i cui proventi saranno devoluti a favore dei bambini di Gaza.



SABATO 17 FEBBRAIO NESSUN EVENTO DA SEGNALARE DOMENICA 18 FEBBRAIO PRISTINA - Anniversario della dichiarazione di indipendenza del Kosovo. (ANSAmed).