Campagna attivisti Marocco per restituzione Ceuta e Melilla

MADRID - Un gruppo di attivisti dell'Associazione Marocchina per la Cittadinanza e i Diritti Umani sollecita il governo del Paese magrebino a dichiarare il 13 marzo 'Giornata nazionale per recuperare Ceuta e Melilla', le enclavi spagnole in nord Africa.



In un comunicato citato dal quotidiano El Faro de Ceuta, fonti dell'Associazione annunciano di aver intrapreso una campagna per chiedere alla comunità internazionale "la liberazione dei territori occupati", basandosi "sui fatti storici e geografici dell'illegalità della legge spagnola nelle città di Ceuta e Melilla".



La protesta è rivolta contro "l'eliminazione di monumenti islamici" e le "frequenti visite di rappresentanti spagnoli", come quelle del re Juan Carlos nel 2007 e degli ex premier José Maria Aznar e José Luis Rodriguez Zapatero, nelle due città autonome. Secondo la nota, la Spagna "sta cercando di sfruttare il fenomeno del terrorismo per farla finita con i musulmani e mettere a tacere la loro voce". Gli attivisti denunciano, infine, "l'ignoranza, l'abbandono e l'impoverimento sistematico dei musulmani di Ceuta".