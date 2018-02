Italia-Bosnia: si rafforza collaborazione economica Ambasciatore Minasi con ministro finanze Bevanda

(ANSAmed) - SARAJEVO, 9 FEB - L'Ambasciatore d'Italia in Bosnia-Erzegovina, Nicola Minasi, ha incontrato il ministro delle Finanze, Vjekoslav Bevanda, per parlare dei rapporti bilaterali. Minasi ha sottolineato che l'Italia ha aumentato la sua partecipazione nel Western Balkan Investment Fund, al fine di facilitare gli investimenti delle aziende europee in Bosnia Erzegovina e nell'intera regione. Ha anche informato che, grazie all'approvazione della Strategia di sviluppo rurale da parte delle autorità della Bosnia Erzegovina, i due accordi con l'Italia, per lo sviluppo rurale e ambientale, diventano possibili. Ciò potrebbe rendere disponibile una somma combinata di 8 milioni di euro in aiuti. Questo è un segno che le riforme basate sul formato UE possono attirare molte più risorse in Bosnia-Erzegovina. (ANSAmed)