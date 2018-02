Migranti: microcredito e istruzione in Africa contro esodo Convegno alla Camera con ambasciatori su sviluppo continente

(ANSAmed) - ROMA, 09 FEB - Oggi risulta "fondamentale" promuovere e portare avanti iniziative per contrastare i flussi migratori e agevolare il rientro dei migranti facendo crescere l'offerta di opportunità di lavoro e di reddito nei Paesi di origine attraverso la promozione dello sviluppo locale, microcredito, investimenti sui giovani per un futuro sostenibile, impegno nel settore dell'istruzione e "soluzioni africane per problemi africani". Questo è quanto emerso dal convegno, organizzato dall'Istituto Mediterraneo per l'Asia e l'Africa Ismaa, "Sviluppo dei Paesi africani, governance dei flussi migratori, politiche di cooperazione: il ruolo dell'Italia", tenutosi oggi alla Camera dei Deputati. All'evento, realizzato col patrocinio del ministero degli Affari Esteri e con la collaborazione della Rete Italiana per il Dialogo Euro-Mediterraneo Ride-Aps e della Rete Italiana Fondazione Anna Lindh, hanno partecipato esponenti della politica e ambasciatori che hanno discusso sulle opportunità di crescita dell'Africa e il ruolo dell'Italia e dell'Europa nel continente.



Tema portante "è investire nei giovani per un futuro sostenibile" con la "necessità di un diverso approccio con i Paesi africani per rafforzare i legami politici ed economici con l'Europa", ha sottolineato Maurizio Barnaba, presidente Ismaa. Alla base di questo partenariato "vi è la spinta all'investimento sulle nuove generazioni e l'impegno in particolare sull'istruzione, estremamente importante".



Sul tema della sicurezza "l'Unione europea ha garantito il massimo sforzo con soluzioni africane a problemi africani, in primis per salvare le vite dei migranti e rifugiati lungo le rotte del Mediterraneo e favorendo i ritorni volontari, garantendo assistenza a chi necessita protezione, smantellando le reti dei trafficanti". Barnaba ha sottolineato l'importanza dei finanziamenti per lo sviluppo locale e le iniziative di cooperazione allo sviluppo. "Ismaa vuole dare il suo contributo in questo senso", soprattutto in "iniziative per i giovani e di microcredito in favore in particolare delle donne", ha concluso.



L'Italia "è in prima fila" nella gestione del fenomeno migratorio, "sta salvando vite umane ogni giorno, ne siamo testimoni e lo sta facendo praticamente da sola. Noi gente del sud vogliamo renderle omaggio", ha dichiarato l'ambasciatore della Tunisia Moez Eddine Sinaoui. "Noi stiamo gestendo questo flagello" della migrazione clandestina "in modo organizzato, abbiamo un accordo bilaterale" con l'Italia che "sta funzionando bene ed è esemplare: nel 2016 abbiamo avuto più rimpatriati che partenze". Inoltre, con Roma "stiamo negoziando un accordo di migrazione regolare come abbiamo già fatto con Francia e Svizzera, per dare speranza alla gioventù tunisina".



‎L'Ambasciatore d'Egitto Hisham Badr ha sottolineato che "per combattere l'immigrazione illegale è importante aprire la migrazione legale" e che l'Egitto sta "cooperando con Italia e altri Paesi per assicurare stabilità della Libia". L'ambasciatrice del Ghana Paulina Tangoba Abayage ha spiegato che "non dobbiamo più parlare di aiuti all'Africa ma di sviluppo. Ci sono tanti giovani in cerca di un'opportunità, chiediamo partnership, investite in Africa, sviluppate in Africa".



L'ambasciatore del Marocco Hassan Abouyoub ha inoltre segnalato che "c'è ancora molto da fare" e che l'attuale situazione evidenzia "il fallimento della politica di sviluppo" dell'Africa degli ultimi 60 anni. Quello della crescita del continente "non è un problema di finanziamenti ma di governance".



In conclusione Enrico Molinaro, segretario generale della Ride-Aps, ha sottolineato la necessità per tutti gli attori presenti al convegno di "collaborare a creare il Sistema Italia, ascoltare le proposte e le diaspore per creare un progetto" per l'Africa "che sia stimolo per tutta l'Unione europea".(ANSAmed).