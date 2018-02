Orban, Belgrado con Ungheria in difesa confini da migranti Con gruppo Visegrad per sicurezza cittadini e identità culturale

(ANSAmed) - BELGRADO, 9 FEB - Per l'Ungheria, la Serbia e' un Paese chiave nei Balcani occidentali, con un ruolo estremamente importante per la pace e la sicurezza regionale. Lo ha detto oggi il premier ungherese Viktor Orban.



Parlando a Budapest in una conferenza stampa congiunta con la premier serba Ana Brnabic al termine di una riunione congiunta dei due governi, Orban ha al tempo stesso riconosciuto l'impegno della Serbia nel contenere i flussi migratori alle sue frontiere, sia quella a nord con l'Ungheria sia quelle a sud con Macedonia e Bulgaria.



"Non vi possono essere Balcani sicuri e pacifici senza la Serbia", ha detto Orban. La Serbia, ha aggiunto, e' sempre stata importante per l'Ungheria, e i Balcani "sono sempre stati un elemento chiave per la sicurezza dell'Ungheria". Per questo, ha affermato Orban, Budapest appoggia la prospettiva europea della Serbia, unitamente agli altri Paesi del Gruppo di Visegrad (Polonia, Repubblica ceca e Slovacchia).



Il premier conservatore ungherese ha poi sottolineato le comuni radici cristiane dei due Paesi, collegandole alla attuale "minaccia alla sicurezza dell'Europa". "Vi e' il problema di come garantire la sicurezza dei cittadini". E per questo, ha osservato Orban, "Serbia e Ungheria devono difendere insieme i loro confini, i propri cittadini e la propria identità culturale". L'Ungheria, ha aggiunto, e' pronta ad aiutare la Serbia nella protezione della sua frontiera meridionale.



Il premier ha quindi elogiato i successi economici del corso di riforme portato avanti negli ultimi anni dal presidente Aleksandar Vucic e dal governo di Ana Brnabic. "Avete dinanzi una grande e luminosa prospettiva, ed e' giusto che l'Unione europea apprezzi il potenziale della Serbia. In particolare, quando la Serbia si difende dai migranti non difende solo se stessa ma l'intera Europa". (ANSAmed).