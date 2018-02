Trump, Gerusalemme punto importante mio primo anno 'Capitale Israele, ma su confini precisi decideranno due parti'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 9 FEB - "La dichiarazione su Gerusalemme è stato il punto importante del mio primo anno da presidente". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista al quotidiano 'Israel Ha-Yom'. "Era una promessa molto importante che ho fatto e l'ho mantenuta". Trump ha poi aggiunto che con la sua espressione "togliere Gerusalemme dal tavolo dei negoziati" intendeva chiarire che la città "è la capitale di Israele e che, per quanto riguarda i confini specifici", darà il suo sostegno "a ciò che le due parti concorderanno".



Alla domanda di Boaz Bismuth, direttore del quotidiano, se Israele dovrà dare qualcosa in cambio per la decisione su Gerusalemme, Trump ha risposto: "penso che entrambe le parti dovranno scendere a compromessi in modo significativo per raggiungere un accordo di pace". Trump - la cui intervista sarà pubblicata dal quotidiano per intero domenica - ha poi detto di aver compreso perché "altri presidenti non hanno attuato la promessa" su Gerusalemme che pure avevano fatto in campagna elettorale. "Erano - ha rivelato secondo il quotidiano - sotto una tremenda pressione per non farlo. Lo sforzo per prevenirli è stato tremendo". (ANSAmed).