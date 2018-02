ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 12 FEB - Questi i principali avvenimenti di interesse per i Paesi euro-mediterranei previsti per domani: MARRAKECH - Al via la terza edizione di 'Photovoltaica', dedicato alle energie alternative (anche domani).



KUWAIT CITY - Incontro ministeriale della Global Coalition contro l'Isis con l'Alto rappresentante per la Politica estera, Federica Mogherini (anche il 14).



TEL AVIV - Udienza del processo contro Ahed Tamimi, la 17/enne 'pasionaria palestinese' accusata di 'istigazione' e di aver colpito ripetutamente due soldati israeliani.



BEIRUT - Anniversario della morte del comandante Hezbollah Imad Moughnivah.



MILANO - Borsa internazionale del turismo con la partecipazione della Turchia.



ABU DHABI - Prosegue la mostra 'Da Barcellona ad Abu Dhabi: opere della collezione di arte del Macba in dialogo con gli Emirati' (fino al 17 marzo). (ANSAmed).