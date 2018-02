ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 12 FEB - Questi i principali avvenimenti di interesse per i Paesi euro-mediterranei previsti per oggi: ZAGABRIA - Visita del presidente serbo, Aleksandar Vucic.



SOCHI - Incontro tra il presidente palestinese, Abu Mazen, e il collega russo, Vladimir Putin.



MILANO - Borsa internazionale del turismo con la partecipazione della Turchia (fino al 13).



ABU DHABI - Prosegue la mostra 'Da Barcellona ad Abu Dhabi: opere della collezione di arte del Macba in dialogo con gli Emirati' (fino al 17 marzo).