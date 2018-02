Catalogna: media, euro-mandato contro Puigdemont in aprile

(ANSAmed) - MADRID, 12 FEB - Il tribunale supremo spagnolo riattiverà con ogni probabilità in aprile l'euro-mandato di arresto contro il presidente deposto catalano Crles Puigdemont, in esilio in Belgio, scrive oggi La Vanguardia.



Un precedente mandato di arresto europeo era stato ritirato in dicembre per il rischio, secondo la stampa catalana, di una bocciatura da parte della giustizia belga. Il tribunale supremo dovrebbe procedere in aprile all'incriminazione formale per 'ribellione' dei leader indipendentisti catalani.(ANSAmed).