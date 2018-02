Cipro: Descalzi, sorpresi da blocco piattaforma Saipem

IL CAIRO - "Non ci aspettavamo che accadesse perchè siamo assolutamente molto dentro l'Economic zone di Cipro" dove l'Eni ha già scavato due pozzi senza alcun problema: lo ha detto l'amministratore delegato del gruppo energetico, Claudio Descalzi, parlando a giornalisti al Cairo e rispondendo a domande sulla piattaforma Saipem bloccata dalla Turchia.



"Abbiamo gia' perforato dei pozzi in analoghe condizioni", "nella economic zone di Cipro e non ci e' successo assolutamente niente. Probabilmente la tensione e' salita per altri motivi e quindi la nave e' stata bloccata", ha aggiunto Descalzi parlando a margine della conferenza petrolifera Egyps.