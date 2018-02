Siria: Guterres preoccupato escalation, stop violenza Tutte parti hanno responsabilità, appello soluzione politica

(ANSAmed) - NEW YORK, 12 FEB - Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, sta seguendo da vicino "l'allarmante escalation militare in Siria e le pericolose ripercussioni oltre i suoi confini". Lo ha spiegato in una nota del portavoce.



Il popolo siriano, ha precisato, sta attraversando uno dei periodi più violenti nei quasi sette anni di conflitto: "nella prima settimana di febbraio sono state segnalate oltre 1.000 vittime civili causate da attacchi aerei".



Guterres ha ribadito che "tutte le parti in Siria e nella regione hanno una responsabilità e devono attenersi al diritto internazionale e alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza".



Quindi ha chiesto a tutti di "lavorare per fermare immediatamente e incondizionatamente la violenza", oltre ad invitare le parti a "muoversi rapidamente verso una soluzione politica, l'unico modo per porre fine alle terribili sofferenze del popolo siriano". (ANSAmed).