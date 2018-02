Turchia: via ambasciata Usa sarà dedicata a offensiva Afrin

ISTANBUL - Lo scontro tra Turchia e Stati Uniti sul sostegno americano ai curdi siriani dell'Ypg diventa anche una guerra di simboli. Il sindaco di Ankara, Mustafa Tuna, ha annunciato che stasera il Consiglio comunale della capitale turca, dove l'Akp del presidente Recep Tayyip Erdogan ha la maggioranza assoluta, voterà la modifica della toponomastica della via che ospita l'ambasciata Usa, ribattezzando la strada con il nome dell'operazione militare turca in corso contro l'enclave curdo-siriana di Afrin, 'Ramoscello d'ulivo'. La via era finora dedicata a un ex primo cittadino di Ankara.



L'iniziativa giunge a pochi giorni dall'arrivo proprio ad Ankara del segretario di Stato americano, Rex Tillerson. Oggi, il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha sostenuto che le relazioni bilaterali con gli Usa "sono a un punto molto critico".