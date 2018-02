Cipro: Mogherini incontra il ministro degli Esteri turco L'Ue assicura: 'Seguiamo la situazione molto da vicino'

(ANSAmed) - BRUXELLES, 13 FEB - L'Alto rappresentante dell'Ue Federica Mogherini stamani ha incontrato il ministro degli Esteri turco Mevlut Casavoglu, a margine di un vertice in Kuwait, per parlare della situazione a Cipro, al largo delle cui acque la marina militare di Ankara blocca le trivellazioni della piattaforma Saipem 12000 dell'Eni. Lo ha annunciato il portavoce della Commissione Ue Margaritis Schinas.



"Seguiamo la situazione molto da vicino", ha spiegato Schinas, che ha ribadito l'invito alla Turchia ad evitare "frizioni" con i Paesi Ue e ad impegnarsi "ad una soluzione pacifica delle dispute, a buoni rapporti di vicinato e a rispettare la sovranità" degli Stati. Inoltre, il portavoce ha sollecitato la Turchia ad evitare "dichiarazioni negative che possono danneggiare buone relazioni di vicinato, specialmente in vista del vertice" della Turchia con le istituzioni Ue a Varna.



L'Alto rappresentante ha sollevato la questione di Cipro nel suo incontro col ministro turco, dopo ave avuto vari contatti, incluso col premier Paolo Gentiloni ed il ministro degli Esteri Angelino Alfano. Si apprende da fonti europee.(ANSAmed).