Kosovo: 10/mo indipendenza, messaggio presidente Usa Trump 'Enormi progressi Pristina a favore democrazia multietnica'

(ANSAmed) - PRISTINA, 13 FEB - Il presidente americano Donald Trump ha inviato alla dirigenza di Pristina un messaggio di felicitazioni per il decimo anniversario dell'indipendenza del Kosovo, proclamata il 17 febbraio 2008. "Consideriamo il Kosovo un partner importante degli Stati Uniti. In questa storica occasione auguro ogni bene ai cittadini del Kosovo", ha scritto Trump in un messaggio consegnato al presidente kosovaro Hashim Thaci dall'ambasciatore Usa a Pristina. "Negli ultimi dieci anni, ha aggiunto, il Kosovo ha fatto enormi progressi nel rafforzamento della sovranita' e della democrazia multietnica. Altro lavoro resta ancora da fare, ma noi ci congratuliamo per i vostri progressi". Il presidente Usa, nel suo messaggio, ha ribadito l'impegno di Washington a sostenere e aiutare il Kosovo nell'affermazione dello stato di diritto e nel consolidamento dei principi e della cooperazione regionale, favorendo in tal modo "la sua integrazione nella comunita' occidentale delle nazioni".(ANSAmed).