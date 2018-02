ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 14 FEB - Questi i principali avvenimenti di interesse per i Paesi euro-mediterranei previsti per domani: BELGRADO - Celebrazioni per la Festa della Repubblica.



CAGLIARI - Incontro per discutere dei rischi, prospettive opportunità per le aziende sarde di entrare nel mercato halal.



BRUXELLES - Ue, consiglio dei ministri dell'Istruzione, della gioventù, della cultura e dello sport.



MARRAKECH - Si conclude la terza edizione di 'Photovoltaica', dedicato alle energie alternative.



NAPOLI - Visita di una delegazione di eurodeputati della Commissione Trasporti e Turismo per valutare lo stato dell'arte di alcuni snodi fondamentali del corridoio intermodale scandinavo-mediterraneo.



ABU DHABI - Prosegue la mostra 'Da Barcellona ad Abu Dhabi: opere della collezione di arte del Macba in dialogo con gli Emirati' (fino al 17 marzo). (ANSAmed).