Bosnia-Ue: completato questionario per status candidato Sara' consegnato a presidente Juncker il 28/2 a Sarajevo

(ANSAmed) – SARAJEVO, 14 FEB – Il governo bosniaco ha approvato oggi all'unanimità le risposte al questionario della Commissione europea, che sono la precondizione per ottenere lo status di Paese candidato all'Unione europea. Lo ha annunciato il premier Denis Zvizdic.



Il documento è stato completato, ha detto Zvizdic, nonostante la situazione "turbolenta" che regna nel Paese a causa della campagna elettorale per le elezioni dell'ottobre prossimo, già in corso, e verrà consegnato al presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker in occasione della sua prevista visita a Sarajevo il 28 febbraio, nell'ambito di un giro nei Balcani occidentali.



Il questionario compilato illustra quella che è la situazione reale del Paese, ha detto Zvizdic aggiungendo che si prevedono ulteriori richieste di chiarimenti come già avvenuto con altri paesi della Regione. (ANSAmed)