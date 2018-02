Egitto: tra cristiani copti, Al Sisi ci protegge, vincerà

(di Nina Fabrizio).

IL CAIRO - Tra i cristiani d'Egitto si guarda all'appuntamento elettorale di marzo con la convinzione che il presidente Abdel Fattah Al-Sisi, si affermerà facilmente di nuovo. E del resto un proseguimento della sua presidenza viene visto con grande favore dalla minoranza copta, otto milioni di persone, (il 10% della popolazione) presa di mira in questi anni da violenti attacchi di matrice fondamentalista, poiché il governo Al-Sisi è avvertito come garanzia di "protezione". Dalla chiesa di San Sergio nella Vecchia Cairo, gioiello del V secolo che ha di recente avuto un aiuto dal governo per ultimare un restauro e dove si entra dopo aver superato i controlli al metal detector, parla senza remore il suo rettore, padre Angelos: "Prima del 2011 il numero di pellegrini qui era molto alto. Dopo la Primavera araba si è ridotto, ma già dal 2017 con la nuova stabilità politica dell'Egitto il numero sta di nuovo aumentando. Al Sisi ha salvato l'Egitto da un destino di distruzione come sta avvenendo invece in altri Paesi. La mano di Dio era con lui e oggi la situazione è tornata quasi normale". Duecento km più a nord si stagliano i placidi monasteri del complesso di Wadi El Natroun. Qui la vita dei monaci scorre lenta scandita dai ritmi della preghiera, intonata alle 4 del mattino, alla messa delle 6 e quindi di nuovo ai vespri delle 16. Ma all'ingresso una postazione stabile di pattuglie dell'esercito controlla chi entra e chi esce. "Il radicalismo islamico - premette uno dei monaci del monastero dei Siriani, uno dei quattro che compone il complesso di Wadi El Natroun - non attacca solo i cristiani ma anche la polizia e i musulmani stessi. Noi non siamo nel mirino più di altri". Stessa musica spostandosi in uno degli altri monasteri del complesso, San Macario. "L'Egitto non è il solo Paese che fronteggia il terrorismo - dice Abouna Macari, barba lunga incorniciata nel cappuccio da monaci con le tredici croci, dodici a rappresentare i discepoli e una Gesù - ma dobbiamo incoraggiare le persone a non aver paura, altrimenti il terrorismo l'avrà vinta. Morsi non è riuscito nel tentativo di dividere cristiani e musulmani. Per quanto riguarda Al-Sisi va chiarito che lui non sta tentando di riportare la stabilità. Lo ha già fatto. Alle elezioni poi, non è l'unico candidato ma è il più forte, l'unico credibile".

A un altro centinaio di km più a nord sul Mediterraneo, c'è la Cattedrale di San Marco ad Alessandria d'Egitto, la basilica che ha subito l'attentato recente più grave, quello, rivendicato poi dall'Isis, in cui nella scorsa Domenica delle Palme, un uomo si fece saltare al controllo uccidendo 15 persone, otto fedeli copti e sette poliziotti. Padre Abram Imil, che gestisce le visite alla cattedrale, lo ricorda mostrando il piccolo memoriale allestito a una parete della chiesa. Nella teca c'è spazio per alcuni frammenti dell'edificio, vestiti insanguinati, foto delle vittime. Ma anche padre Abram non ha dubbi: "Ora c'è sicurezza" e comunque tiene a sottolineare che già il giorno dopo l'attentato "a meno di 24 ore la Chiesa era strapiena di fedeli".