Islam: ministro Minniti alla Grande Moschea di Roma il 16/2 Incontro su musulmani italiani con Chaouki, Caracciolo e Corrao

(ANSAmed) - ROMA, 14 FEB - Il ministro dell'Interno, On.



Marco Minniti, è atteso venerdì prossimo presso il Centro islamico culturale d'Italia, noto come la Grande moschea di Roma, per partecipare a un convegno dal titolo: ''Musulmani italiani, insieme per una società coesa''.



Il convegno, si legge in una nota diffusa dal Centro islamico, si terrà in occasione dell'uscita del nuovo numero della rivista Limes dal titolo: ''Musulmani europei''. L'incontro, che avrà inizio alle 9:30, sarà moderato dal direttore di Limes, Lucio Caracciolo, e vedrà la partecipazione del presidente del Centro islamico culturale d'Italia, On.



Khalid Chaouki, e della professoressa dell'Università Luiss Guido Carli, Francesca Corrao. (ANSAmed).