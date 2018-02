Israele: Netanyahu all'attacco, è il mondo alla rovescia Premier attacca testimone a suo sfavore Yair Lapid

(ANSAmed) - TEL AVIV, 14 FEB - "Il mondo alla rovescia". Così Benyamin Netanyahu è tornato ad attaccare oggi la decisione della polizia di raccomandare la sua incriminazione per corruzione in due indagini che lo coinvolgono.



Netanyahu ha quindi ribadito di non avere nulla a che fare con le accuse sul caso dei "regali illeciti" ed ha attaccato la testimonianza a suo sfavore dell'ex ministro delle finanze Yair Lapid. "La polizia - ha detto - lo ha interrogato un'ora sola ed ora la definisce una testimonianza chiave in un'indagine durata un anno". (ANSAmed).