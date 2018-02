Scontro in Egeo: premier turco a Tsipras,'sia mare amicizia' 'Abbiamo risposto a violazioni, canali dialogo restano aperti'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 14 FEB - "Abbiamo espresso chiaramente" che l'Egeo dovrebbe essere un mare di "amicizia" e che "evitare le tensioni sarebbe meglio per le relazioni bilaterali". Lo ha detto stamani il premier turco Binali Yildirim, riferendo la sua telefonata di ieri con l'omologo greco Alexis Tsipras, dopo la collisione tra le rispettive motovedette nell'Egeo meridionale.



"Ultimamente, ci sono state alcune violazioni, iniziate con gli isolotti di Kardak, a cui abbiamo risposto", ha spiegato Yildirim, assicurando di aver concordato con Tsipras di mantenere comunque aperti i canali di dialogo politico e diplomatico per ridurre la tensione.



A maggio, ha poi annunciato Yildirim, i rispettivi capi di Stato maggiore degli eserciti si incontreranno "per discutere le misure necessarie a evitare ulteriori escalation".(ANSAmed).