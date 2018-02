Siria: Stoltenberg, Turchia ha legittimi problemi sicurezza 'Ma ci aspettiamo che Ankara reagisca in modo proporzionato'

(ANSAmed) - BRUXELLES, 14 FEB - "La Turchia ha legittimi problemi di sicurezza e nessun altro Paese dell'Alleanza ha avuto così tanti attacchi terroristici sul suo territorio, ma ci aspettiamo che Ankara risponda in modo proporzionato" nel nord della Siria. Così il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in occasione della ministeriale della Difesa. "Ci sono contatti tra gli Usa e la Turchia, ma come ho già ripetuto varie volte la Nato non è presente in Siria. La Turchia ci ha informato delle operazioni e mi auguro che continuerà a farlo". Stoltenberg ha poi parlato dell'agenda della due giorni, dove si terrà una "riunione del gruppo di pianificazione nucleare, per mantenere le forze nucleari della Nato sicure ed efficaci" e poi verranno anche prese delle "decisioni per modernizzare la struttura di comando" dell'Alleanza. "Mi aspetto che saremo d'accordo per stabilire due nuovi comandi, uno per l'Atlantico" ed un altro "di supporto per la mobilità militare in Europa", ha precisato, ma anche "un nuovo Centro per le operazioni Cyber".



Tra gli altri temi in discussione oggi e domani c'è anche la spesa per la difesa e la ripartizione degli oneri tra gli alleati. "Per mantenere le nostre nazioni al sicuro, abbiamo bisogno di più spese per la difesa, investimenti in capacità chiave e forze per missioni e operazioni della Nato", ha sottolineato Stoltenberg. In altre parole, "più denaro, capacità e contributi". (ANSAmed).