Tunisia:libertà stampa, Rsf contro partito islamico Ennhadha Anche sindacato nazionale chiede spiegazioni

(ANSAmed) - TUNISI, 14 FEB - 'Reporters sans frontières' (Rsf) ha denunciato in un comunicato il recente annuncio del partito islamico Ennhadha di denunciare alla magistratura i giornalisti ed i media "ostili". Il riferimento è alla decisione della direzione del partito del 9 febbraio, pubblicata in una nota, di portare davanti ai giudici tutti i giornalisti e i media che si rendano protagonisti "di campagne di diffamazione" nei confronti del partito.



"Questa decisione costituisce una grave minaccia alla libertà di stampa, dichiara Rsf, precisando che, a qualche settimana dall'inizio della campagna elettorale per le comunali, è necessario ricordare ad Ennhadha che i giornalisti giocano un ruolo essenziale per il futuro della democrazia e devono poter esercitare la loro missione d'informazione in tutta indipendenza senza timori di denunce alla magistratura".



La Tunisia è al 97/o posto nella classifica mondiale della libertà di stampa stilata da Rsf.



Sulla questione è intervenuto anche il Sindacato nazionale dei giornalisti tunisini (Snjt) che in una nota ha precisato che l'attuale contesto segnato da scadenze elettorali, liti per il potere, legate in particolare alla guerra contro la corruzione e le reti di arruolamento di giovani da inviare nelle zone di conflitto, porta alcuni partiti, in primis Ennahdha, ad alzare i toni e "coinvolgere i giornalisti in una battaglia che non li riguarda".



Il leader di Ennhadha, Rached Ghannouchi, aveva detto in congresso regionale del partito a Beja, domenica scorsa, che "l'esclusione a priori dei partiti politici in Tunisia rischia di portare il paese sull'orlo della guerra civile".



Rispondendo ad una dichiarazione di uno dei deputati del Fronte popolare, raggruppamento di sinistra, secondo cui il partito Ennahda andrebbe bandito perché finanzia il terrorismo, Ghannouchi ha detto che "tutti coloro che accusano Ennahdha dell'omicidio di Chokri Belaid (deputato di sinistra ucciso il 6 febbraio del 2013) e di terrorismo sono seguaci dell'esclusione e l'esclusione può portare solo alla guerra civile".



"C'è un tentativo di spazzare via il processo democratico.



Quando si nega l'esistenza di un partito politico eletto da un milione e mezzo di cittadini, e lo si considera alla stregua di un'organizzazione terroristica, si rischia di fare una dichiarazione di guerra", ha affermato ancora Ghannouchi.



