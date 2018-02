ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 15 FEB - Questi i principali avvenimenti di interesse per i Paesi euro-mediterranei previsti per domani: ROMA - Grande moschea, ore 9.30 - Convegno dal titolo 'Musulmani italiani, insieme per una società coesa' con la partecipazione, tra gli altri, del ministro per l'Interno, Marco Minniti.



ROMA - Aula magna dell'Università Valdese, ore 18. Concerto per la Palestina i cui proventi saranno devoluti a favore dei bambini di Gaza.



ABU DHABI - Prosegue la mostra 'Da Barcellona ad Abu Dhabi: opere della collezione di arte del Macba in dialogo con gli Emirati' (fino al 17 marzo). (ANSAmed).