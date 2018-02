Kosovo: Gabriel, Serbia deve riconoscere indipendenza 'Se Belgrado vuole avanzare verso integrazione in Ue'

(ANSAmed) - PRISTINA, 15 FEB - La Serbia dovrà riconoscere l'indipendenza del Kosovo per aderire a pieno titolo all'Unione europea. Lo ha detto a Pristina il vicecancelliere e ministro degli Esteri tedesco, Sigmar Gabriel. "Se la Serbia vuole avanzare sulla strada verso la Ue, condizione primaria e' la piena affermazione dello stato di diritto, ma naturalmente anche l'accettazione dell'indipendenza del Kosovo", ha affermato Gabriel in una conferenza stampa ieri sera con il premier kosovaro Ramush Haradinaj. "Si tratta di una condizione centrale per andare in Europa", ha aggiunto il ministro socialdemocratico osservando di aver trasmesso un messaggio analogo alla dirigenza serba nei colloqui avuti ieri a Belgrado. Gabriel ha detto che la Germania intende adoperarsi per fare in modo che anche i cinque Paesi Ue che non l'hanno ancora fatto riconoscano il Kosovo. Si tratta di Spagna, Grecia, Romania, Cipro e Slovacchia. "Un riconoscimento che ha senso poiche' il Kosovo non fara' mai piu' parte della Serbia".



"L'appartenenza all'Unione europea e' una situzione vantaggiosa per tutti", ha affermato Gabriel.



Il Kosovo celebra sabato prossimo il decimo anniversario della proclamazione di indipendenza dalla Serbia, avvenuta il 17 febbraio 2008 e riconosciuta finora da 115 Paesi dei 193 rappresentati all'Onu. La Germania fu uno dei primi Paesi a riconoscere il Kosovo indipendente, insieme a Usa, Francia, Gran Bretagna e Italia. In appoggio della Serbia, che continua a respingere l'indipendenza e a considerare il Kosovo una propria provincia meridionale a maggioranza di popolazione albanese, vi sono Russia e Cina, entrambi membri permanenti del consiglio di sicurezza dell'Onu.(ANSAmed).