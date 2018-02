Kosovo: Ue, ultime due condizioni per liberalizzazione visti Danielsson a Pristina, accordo confine Montenegro e corruzione

(ANSAmed) - PRISTINA, 15 FEB - Il Kosovo deve soddisfare ancora due condizioni per ottenere dalla Ue la liberalizzazione dei visti ai suoi cittadini in viaggio nello spazio Schengen: la ratifica dell'accordo con il Montenegro sulla linea di demarcazione del confine fra i due Paesi e una lotta piu' efficace a corruzione e criminalita'. Lo ha detto a Pristina Christian Danielsson, direttore generale della direzione allargamento della commissione Ue. Senza il rispetto di queste due ultime condizioni - ha detto Danielsson dopo un colloquio con il premier kosovaro Ramush Haradinaj - "il Kosovo non potra' avanzare" verso la liberalizzazione dei visti. Finora sono state soddisfatte 93 delle 95 condizioni richieste". La ratifica da parte del parlamento di Pristina dell'accordo sul confine e' al centro dei colloqui che il premier montenegrino Dusko Markovic, giunto ieri sera a Pristina, prosegue oggi con la dirigenza kosovara. L'accordo, firmato a Vienna nel 2015, e' stato gia' ratificato dal parlamento del Montenegro ma non ancora da quello di Pristina a causa della forte contrarieta' dell'opposizione nazionalista secondo cui il Kosovo perderebbe parte del suo territorio. Anche il premier Haradinaj si e' detto contrario, sostenendo la necessita' di rinegoziare il tutto. (ANSAmed)