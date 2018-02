Tunisia: premier, comunali il 6 maggio, nessun rinvio Punto partenza per rafforzare decentramento

(ANSAmed) - TUNISI, 15 FEB - "Le elezioni comunali si terranno nella data programmata (6 maggio) e non saranno posticipate come sostenuto da alcuni". Lo ha dichiarato il premier tunisino, Youssef Chahed, in occasione di una visita ad una sezione della Commissione superiore indipendente per le elezioni (Isie), che sovraintenderà l'intero processo elettorale, nel giorno di apertura dei termini per il deposito delle candidature. "E' un evento importante per la Tunisia e segna un passo cruciale verso il completamento del processo elettorale" ha detto il premier, invitando i tunisini a recarsi alle urne il 6 maggio prossimo, aggiungendo che tale giornata "sarà un punto di partenza per rafforzare il decentramento come previsto nella costituzione". Chahed si è detto consapevole del disinteresse dei tunisini nei confronti della politica, sottolineando come partiti e della società civile possano incoraggiare i cittadini a partecipare a questo importante evento. "Il governo ha compiuto ogni sforzo per fornire le condizioni adeguate per il successo di queste elezioni", ha detto ancora il primo ministro. Le elezioni comunali restano un appuntamento molto importante in Tunisia soprattutto per l'attuazione del principio del decentramento amministrativo, inserito nella Costituzione del 2014. Dalla caduta del deposto presidente Ben Ali nel 2011, infatti i comuni sono guidati da delegazioni speciali di nomina governativa gestiscono solo gli affari correnti. (ANSAmed).