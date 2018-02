Turchia:via costruzione nuovo Centro Ataturk a piazza Taksim Edificio sostituisce icona proteste Gezi Park a Istanbul

(ANSAmed) - ISTANBUL, 15 FEB - Sono iniziati a Istanbul i lavori di demolizione e ricostruzione del Centro culturale Ataturk, uno dei simboli di piazza Taksim, che fu anche tra le icone delle proteste di Gezi Park nel 2013.



Come annunciato lo scorso anno dal presidente Recep Tayyip Erdogan, l'edificio sarà sostituito da una nuova struttura che comprenderà un teatro dell'opera da circa 2.500 posti, uno spazio espositivo, un cinema, una biblioteca ma anche caffè, ristoranti e un parcheggio, occupando secondo il progetto un'area di oltre 35 mila metri quadrati, 6 volte più grande di quella attuale. I lavori sono stati affidati a Murat Tabanlioglu, figlio dell'architetto che realizzò il progetto originale. Erdogan ha definito la nuova versione "più bella" e "più ricca" della struttura attuale, che venne inaugurata nel 1969 ospitando concerti ed eventi culturali, ma è chiusa ormai da una decina d'anni. Ma le proteste non mancano. Secondo la Camera degli architetti turchi, "la demolizione simboleggia gli attacchi sistematici agli edifici simbolo dell'era repubblicana". Durante le proteste di Gezi Park, la struttura era stata occupata dai manifestanti, che l'avevano coperta di bandiere e striscioni di protesta contro Erdogan.



Nei prossimi mesi, il volto di Taksim - simbolo di Istanbul - è destinato a cambiare radicalmente. Dalla parte opposta della piazza, infatti, è in fase di realizzazione anche una grande moschea, anch'essa oggetto di forti critiche da parte delle opposizioni.(ANSAmed).