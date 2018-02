Ue-Tunisia: Jourová, lista nera non incrina partenariato Riciclaggio e lotta finanziamento terrorismo priorità condivise

(ANSAmed) - TUNISI, 15 FEB - "La Tunisia è un partner molto stretto dell'Unione europea. La sua inclusione nell'elenco dei paesi a rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo non rimette in discussione l'impegno al più alto livello dell'Unione europea per il partenariato privilegiato Ue-Tunisia". Lo afferma il Commissario Ue per la giustizia, la tutela dei consumatori e la parità di genere, Vĕra Jourov, in una dichiarazione pubblicata sul sito della Delegazione dell'Unione europea in Tunisia, aggiungendo che "la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo è una priorità condivisa dall'Unione europea e dalla Tunisia". La dichiarazione del Commissario europeo arriva dopo il recente voto del parlamento Ue e la pubblicazione del Regolamento delegato C (2017) 8320 della Commissione europea relativo all'aggiunta di Sri Lanka, Trinidad, Tobago e Tunisia all'elenco dei paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. "Il Gruppo d' Azione Finanziaria (Gafi) - Financial Action Task Force (Fatf) ha identificato lacune strategiche da parte della Tunisia in questo settore. Il nostro obiettivo comune è che la Tunisia affronti rapidamente gli impegni assunti nell'ambito del piano d'azione approvato dal Gafi e dell'elenco del Gafi, nonché l'elenco dell'Unione europea, il più presto possibile", ha dichiarato ancora il Commissario europeo precisando che "nelle ultime settimane sono già stati compiuti notevoli progressi dalla Tunisia e ci siamo impegnati a rafforzare il nostro sostegno agli sforzi del nostro partner tunisino". (ANSAmed)