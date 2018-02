Kosovo celebra 10 anni di indipendenza tra luci e ombre Prosegue dialogo con Belgrado, ma pesano corruzione e povertà

(ANSAmed) - PRISTINA/BELGRADO, 16 FEB - Il Kosovo celebra il 17 febbraio i dieci anni dalla proclamazione di indipendenza tra luci e ombre. Il Paese - che la Serbia non riconosce continuando a considerarlo una sua provincia meridionale a maggioranza di popolazione albanese - ha progressivamente consolidato la sua struttura statale e istituzionale con un programma di riforme di respiro democratico.



Inoltre, ha ribadito la sua prospettiva europea con l'Accordo di associazione e stabilizzazione con la Ue, ha aderito a varie organizzazione internazionali, ha proseguito nel dialogo con Belgrado in vista di un'auspicata piena normalizzazione dei rapporti.



Restano tuttavia non pochi problemi e ostacoli che impediscono al piccolo Paese balcanico di affrancarsi del tutto dal controllo internazionale (sono sempre presenti le missioni Eulex, Kfor, Unmik) e fare il salto decisivo verso la piena sovranità e l'obiettivo dell'integrazione euro-atlantica.



Il primo decennio di indipendenza, proclamata unilateralmente da Pristina il 17 febbraio 2008, viene cosi' interpretato dalla dirigenza kosovara come un periodo di grandi successi e passi avanti, dai critici invece come anni parzialmente persi e non sfruttati al meglio per rafforzare lo stato, la politica e l'economia.



Il Kosovo resta l'unico Paese dei Balcani occidentali con l'obbligo del visto per i propri cittadini in viaggio nello spazio Schengen, e questo a causa della mancata ratifica dell'accordo con il Montenegro sulla demarcazione della linea di frontiera fra i due Paesi, ultima condizione questa posta dalla Ue insieme a una lotta più efficace a corruzione e criminalità, che restano tra le prime emergenze del Paese.



Pur con una crescita del 4%, la disoccupazione resta a livelli molto alti, poco al di sotto del 30%, con una povertà ancora molto diffusa che spinge in primo luogo i giovani a emigrare verso i Paesi dell'Europa occidentale. Difficolta' economiche e mancanza di prospettive che concorrono anche ad alimentare l'estremismo religioso e la decisione di tanti kosovari di aderire a gruppi estremisti e integralisti recandosi a combattere con formazioni terroriste. (ANSAmed).