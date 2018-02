Kosovo: Montenegro, appello presidenti per ratifica accordo Su demarcazione frontiera. Saranno apportate correzioni

(ANSAmed) - PRISTINA, 16 FEB - I presidenti di Kosovo e Montenegro, Hashim Thaci e Filip Vujanovic, hanno sottoscritto una dichiarazione comune in cui lanciano un appello al parlamento di Pristina a ratificare l'accordo sulla linea di demarcazione della frontiera fra i due Paesi. Tale accordo, firmato a Vienna nel 2015, e' gia' stato ratificato dal parlamento montenegrino, non pero' da quello kosovaro per la forte contrarieta' dell'opposizione nazionalista secondo cui il Kosovo con tale intesa perderebbe parte del suo territorio. La ratifica dell'accordo e' stata posta dalla Ue come condizione per l'abolizione dell'obbligo del visto ai cittadini kosovari in viaggio nei paesi della zona Schengen. Secondo il premier kosovaro Ramush Haradinaj, con la dichiarazione comune fra i due presidenti e' stato concordato al tempo stesso di apportare alcune correzioni al testo dell'accordo sulla frontiera fra Kosovo e Montenegro, che dovrebbero superare le obiezioni delle opposizioni a Pristina. (ANSAmed)