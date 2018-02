Merkel, bene Italia sui migranti, stretta collaborazione Gentiloni a Berlino, grazie a noi diminuiti morti in mare

(ANSAmed) - ROMA, 16 FEB - "C'è stata una stretta collaborazione con l'Italia su migranti. Le attività di Roma sono importantissime". Lo ha detto la cancelliera Angela Merkel ringraziando il premier Paolo Gentiloni in conferenza stampa a Berlino.



"Negli ultimi anni abbiamo avuto una stretta cooperazione fra Italia e Germania, soprattutto per la questione della migrazione. Le attività sulla rotta nel Mediterraneo sono eminenti ed estremamente significative, e voglio ringraziarti di tutto cuore, caro Paolo", ha detto Merkel a Gentiloni.



"Grazie al nostro impegno le reti dei trafficanti hanno diminuito la loro capacità di presa, sono diminuiti gli sbarchi, diminuiti i morti in mare e sono aumentati i ritorni volontari assistiti dalla Libia verso i paesi di origine", ha affermato il premier italiano. Sull'accordo di Dublino "c'è un negoziato che va avanti. Noi riteniamo che si debba lavorare per trovare un'intesa in cui combinare insieme i principi di responsabilità e di solidarietà da parte dei diversi membri dell'Ue - ha poi detto Gentiloni - Non possiamo accettare l'idea che un paese si tiri fuori dalle responsabilità comuni sul tema dei migranti. Ognuno deve fare la sua parte, nessuno può pensare di usare una parte dello schema europeo rifiutando le altre". (ANSAmed).