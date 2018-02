ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 19 FEB - Questi i principali avvenimenti di interesse per i Paesi euro-mediterranei previsti per domani: TUNISI - Convegno Internazionale di Studi Mediterranei dal titolo 'Leggere il mare e leggere il mito nelle culture mediterranee'.



ROMA - Grande Moschea, ore 17. Conferenza su 'L'approccio del Marocco alla deradicalizzazione' tenuta da Ahmad Abbadi, segretario generale della Lega Mohammadia degli Oulema, sul tema della decostruzione del discorso estremista.



ROMA - Casa internazionale delle Donne, ore 9.30. Presentazione a cura dello Iai dello studio 'The Security-Migration-Developmet nexus revised'. NEW YORK - Riunione del Consiglio di Sicurezza Onu sul Medio Oriente, con presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Abu Mazen.