Siria: Zarif, preoccupazione per presenza illegale Usa Ministro Esteri iraniano incontra Lavrov a Mosca

(ANSAmed) - MOSCA, 19 FEB - Gli Stati Uniti sono presenti in Siria illegalmente, il che solleva serie preoccupazioni a Teheran. Così il ministro degli Esteri iraniano Javad Zarif dopo aver incontrato l'omologo russo Serghei Lavrov a Mosca.



"Dal nostro punto di vista, gli eventi che si stanno verificando in Siria, in particolare la presenza illegittima degli Stati Uniti, stanno causando preoccupazioni molto serie", ha detto Zarif citato da Interfax. (ANSAmed)