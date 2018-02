Turchia: tour diplomatico di Erdogan in 4 Paesi africani In Algeria, Mauritania, Senegal e Mali per rafforzare scambi



precedente

successiva (ANSAmed) - ISTANBUL, 19 FEB - Tour diplomatico in Africa per il presidente Recep Tayyip Erdogan. Il leader di Ankara partirà lunedì prossimo per un viaggio di 5 giorni che lo porterà in Algeria, Mauritania, Senegal e Mali.



Secondo quanto riferiscono fonti della presidenza turca, le visite puntano a rafforzare i rapporti diplomatici e gli scambi commerciali, oltre che ribadire l'impegno contro il network africano di scuole legate alla presunta rete golpista di Fethullah Gulen, che nel continente aveva costruito una presenza significativa.



Già negli ultimi due anni Erdogan aveva fatto dei viaggi con più tappe in Africa, continente con cui nell'ultimo decennio la Turchia ha aumentato notevolmente il suo interscambio e rafforzato la cooperazione anche in campo diplomatico e militare. (ANSAmed).





© Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati