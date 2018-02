Yemen: Usa-Francia-Gb, Onu condanni missili da Iran

NEW YORK - Usa, Gran Bretagna e Francia chiedono al Consiglio di Sicurezza dell'Onu di condannare l'Iran per non aver impedito che i suoi missili balistici finissero nelle mani degli Houthi in Yemen, e di impegnarsi a intervenire sulle violazioni delle sanzioni. E' quanto si afferma in una bozza di risoluzione diffusa ai Quindici.



Il testo per rinnovare le sanzioni sullo Yemen per un anno permetterebbe anche ai Quindici di imporre sanzioni mirate per "qualsiasi attività legata all'utilizzo di missili balistici nel paese". L'amministrazione di Donald Trump sta facendo pressione da mesi affinché l'Iran sia ritenuto responsabile.