ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 20 FEB - Questi i principali avvenimenti di interesse per i Paesi euro-mediterranei previsti per domani: CITTA' VARIE - Celebrazioni del capodanno curdo AMMAN - Conferenza internazionale dei più importanti gruppi 2.0 per creare nuove opportunità per rifugiati e giovani nello sviluppo di nuovi progetti e app (anche giovedì 22). (ANSAmed).