Consiglio d'Europa, Tunisia a Gruppo contro corruzione Greco Impegno dei Paesi membri a sostenere Tunisia nel contrastarla

(ANSAmed) - TUNISI, 20 FEB - Il segretario esecutivo del Gruppo di Stati contro la corruzione del Consiglio d'Europa (Greco), Gianluca Esposito, in visita ufficiale in Tunisia ha ribadito l'impegno dei paesi membri a sostenere la Tunisia nel suo processo di lotta contro la corruzione reiterando l'invito alla Tunisia ad entrare nel Greco.



''I paesi del Greco vogliono sostenere la Tunisia e il governo tunisino nel processo di lotta contro la corruzione attraverso delle azioni concrete sul terreno per lottare efficacemente contro questo fenomeno'', ha detto Esposito nel corso di una conferenza presso la sede della delegazione del Consiglio d'Europa, a Tunisi. ''Lo scopo principale della mia visita in Tunisia - ha detto ancora Esposito - è quello di cercare di insistere con le autorità tunisine per fare in modo che il paesi diventi membro del Greco'', aggiungendo ''che ci sono ancora cose da fare in Tunisia''.



Il Greco secondo Esposito ha inviato una lettera alla Tunisia, ma nonostante la volontà dichiarata del ministero degli Esteri, manca ancora una risposta ufficiale da parte di Tunisi.



''Speriamo che la Tunisia diventi il 50/o Paese membro del Greco ed il primo tra quelli arabi ad aderire'' auspica Esposito. l Greco, creato nel 1999 per migliorare le capacità degli Stati membri a lottare contro la corruzione, richiede che gli aderenti adottino una serie di leggi conformi agli standard internazionali anticorruzione e sul conflitto di interessi e regolamentazione delle lobby. (ANSAmed)