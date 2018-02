Francia: Macron, arriva la stretta sui migranti irregolari Sanzioni per chi varca confine e carcere per i 'sans-papiers'

(ANSAmed) - PARIGI, 20 FEB - Stretta sull'immigrazione irregolare in Francia. Il ministro dell'Interno, Gérard Collomb, presenterà domani in consiglio dei ministri il progetto di legge sull'asilo e l'immigrazione, già contestato nei mesi scorsi da militanti per i diritti civili e Ong.



I termini per ottenere l'asilo saranno ridotti a sei mesi, ma la durata di detenzione nei centri di custodia temporanea verrà allungata. Secondo Le Monde, sono inoltre previste sanzioni penali per chiunque varcherà illegalmente il confine. I sans-papiers rischiano fino a cinque anni di carcere.



Al tempo stesso, Parigi conta di agevolare la cosiddetta "immigrazione selettiva", in particolare, per gli studenti che vogliono restare in Francia, come anche i ricongiungimenti familiari.



Ieri, il deputato della maggioranza (La République En Marche), Aurelien Tcaché, aveva presentato settantadue proposte per favorire l'integrazione dei rifugiati. Una sorta di 'contraltare', commentano gli osservatori, per far digerire meglio la legge di Collomb a quella parte della maggioranza parlamentare più legata ai valori umanistici e allo spirito di apertura della Francia che storicamente si rivendica come la 'Patria dei Diritti Umani'.



Da parte sua, il consiglio di Stato critica i contenuti e l'opportunità del progetto di Collomb e non mancano voci discordanti anche all'interno della stessa maggioranza.



