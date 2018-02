Il Mediterraneo priorità per la 'blue economy' Alla Farnesina incontro con associazioni ed esperti

(ANSAmed) - ROMA, 20 FEB - Si è tenuta ieri, al ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, una riunione sul tema della 'blue economy' dalla quale sono emersi gli elementi strategici per creare una task force progettuale che metta al centro il Mediterraneo, zona di dialogo tra i popoli, e il mare come risorsa.



All'incontro, organizzato dal ministro plenipotenziario Enrico Granara in collaborazione con la Ride-Aps, hanno partecipato il professor Angelo Riccaboni, presidente della Fondazione Prima, i vice segretario generale per l'Acqua e l'Ambiente dell'Unione del Mediterraneo (UpM), Miguel Garcia Herraiz, ed altri 60 stakeholder istituzionali e della società civile, tra i quali Fabio Fava (Cnr, Università di Bologna) e Paola Sarcina (Cerealia). Nel suo intervento, Riccaboni ha sottolineato l'importanza di lavorare insieme tra ricerca e innovazione per far fronte alle grandi sfide del Mediterraneo, utilizzando risorse, intelligenze, laboratori, come risposta e soluzione alle grandi domande, in particolare su tre aree tematiche: uso efficiente della risorsa idrica, agricoltura sostenibile, comparto agroalimentare come leva dello strumento della regione mediterranea e dei singoli paesi. Miguel Garcia Herraiz ha riferito come per Upm sia fondamentale concentrare l'attenzione su Blue Economy, acqua e cambiamenti climatici. L'assessore della Regione Campania, Serena Angioli, ha parlato di ricerca, sviluppo e innovazione, come punti cardine per una migliore governance del mare, dove attori e stakeholder devono essere in grado di cooperare per una integrazione dei dati ed una gestione funzionale dello spazio marittimo.



