Regeni: 007, Egitto interlocutore necessario per Italia Anche per favorire cooperazione per trovare responsabili morte



successiva (ANSAmed) - ROMA, 20 FEB - L'Egitto è "centrale nelle dinamiche geopolitiche e di sicurezza regionali ed interlocutore necessario del nostro Paese, anche al fine di favorirne la cooperazione nell'assicurare alla giustizia i responsabili della morte di Giulio Regeni". Lo rileva la relazione annuale dell'intelligence presentata oggi a Palazzo Chigi.



La relazione individua due criticità principali che gravano sull'Egitto: "un rilancio dell'economia ancora insufficiente per creare livelli di sviluppo adeguati ad assorbire la sua crescita demografica e ad offrire prospettive concrete a una gioventù che ha più volte dato segni di profondo disagio; la vitalità perdurante della minaccia di matrice jihadista, determinata a mettere Il Cairo in seria difficoltà, in una spirale che a sua volta incide negativamente sugli investimenti e ostacola la prospettiva fortemente avvertita nel Paese - e perorata dalla Comunità internazionale - di politiche ancorate al rispetto dei diritti umani". (ANSAmed).





