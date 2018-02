ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 21 FEB - Questi i principali avvenimenti di interesse per i Paesi euro-mediterranei previsti per domani: AMMAN - Conferenza internazionale dei più importanti gruppi 2.0 per creare nuove opportunità per rifugiati e giovani nello sviluppo di nuovi progetti e app. BRUXELLES - Ue, l'Alta rappresentante della politica estera Ue Federica Mogherini riceve Yair Lapid, politico israeliano e leader del partito politico Yesh Atid. (ANSAmed).