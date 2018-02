Migranti: Gentiloni, stop flussi promessa improbabile

(ANSAmed) - MILANO, 21 FEB - "Ognuno è libero di dirvi quello che vuole, sopratutto in campagna elettorale. Ma è altissimamente improbabile promettere l'eliminazione di questi flussi migratori". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni, parlando dei flussi migratori del Mediterraneo, all'Ispi. "La sfida - ha aggiunto - non è promettere di eliminare questi flussi ma di trasformarli da fenomeni gestiti da network criminali in fenomeni sicuri, gestibili, compatibili e addirittura utili alle nostre società". "L'Italia e l'Europa hanno bisogno di flussi migratori regolari e gestiti", ha aggiunto. (ANSAmed).