Serbia-Russia: Lavrov in visita a Belgrado, vedrà Vucic Colloqui su rafforzamento rapporti, situazione Balcani

(ANSAmed) - BELGRADO, 21 FEB - Il ministro degli esteri russo Serghiei Lavrov e' giunto nel pomeriggio a Belgrado per colloqui con la dirigenza serba centrati sul rafforzamento della collaborazione bilaterale, sulla situazione nella regione balcanica e sull'appoggio di Mosca alla Serbia per la questione del Kosovo. Ufficialmente, come riferiscono i media locali, la visita e' legata alle celebrazioni per i 180 anni dallo stabilimento di relazioni diplomatiche fra i due Paesi. In serata Lavrov incontrera' il presidente serbo Aleksandar Vucic, mentre domani ha in programma colloqui con il collega Ivica Dacic e con la premier serba Ana Brnabic. Insieme a Vucic Lavrov visitera' domani la cattedrale ortodossa di San Sava dove assistera' alla presentazione ufficiale del grande mosaico che abbellisce la cupola centrale della chiesa, mosaico realizzato in Russia da un team guidato dal noto artista Nikolaj Muhin, e trasportato in varie fasi a Belgrado. A finanziare l'intera opera con 4 milioni di euro e' stato il colosso russo dell'energia 'Gazpromnieft (ANSAmed)